Mansur Yavaş ve Tan Taşçı Ankara havası oynadı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, görevdeki üçüncü yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Tan Taşçı ile ‘Hüdayda’ oynadı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 10:25
Mansur Yavaş ve Tan Taşçı Ankara havası oynadı
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Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün düzenlenen ‘Görev Süresindeki 3. Yıl-110 Projenin Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni’nde üç yıllık icraatlarını ve yeni projelerini anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun da katıldığı törenin ardından Tan Taşçı sahne aldı.

Mansur Yavaş da yoğun istek üzerine sahneye çıktı ve Tan Taşçı ile kısa bir süre Hüdayda oynadı.


Mansur Yavaş Tan Taşçı Ankara havası
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