Mardin'de özel hastanenin yanındaki trafo patladı, hastalar tahliye ediliyor

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Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafonun patlaması sonucu dumandan etkilenen hastalar ekiplerce tahliye ediliyor.

AA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:30

Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi.

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