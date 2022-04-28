Mardinli yurttaş pahalılığa isyan etti: Açlıktan öldük, kimsenin haberi yok!

28 Nisan 2022 Perşembe, 15:41

Mardinli pazar esnafı Murat Danış, yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Murat Danış, "Gördüğünüz gibi, bir şey dememe gerek yok fiyatlar almış başını gidiyor" dedi. Alım gücünün her geçen gün düştüğünü anlatan Danış, üç beş kuruş kazandıklarını, onunla da zar zor geçirdiklerini belirtti.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Danış, şunları söyledi:

"GÜNÜ GELİYOR ZARARLA KAPATIYORUZ"

"Muz 15, çilek 20, kivi 14, domates 12, acı biber 25 lira. Pazarcılık mesleği de ölmüş durumda. Fiyatlar pahalı olduğu için kimse alışveriş de yapmıyor. Yer bedelleri ayrı, poşet fiyatları ayrı. 30 TL yer, 20 TL de çay bedeli ödüyoruz. Plastik kasalar, hepsi fire; aldığımız fiyata dahi satamıyoruz. Poşetin kilosu eskiden 5 TL'ydi, şimdi 30 TL. Her şey ateş pahası, sıfırı tüketmiş durumdayız. Eldeki avuçtakini yiyoruz, şu an cepten yiyoruz. Ahım şahım bir para kazanma olayı yok. Ekmek parası ya çıkıyor ya çıkmıyor. Günü geliyor zararla kapatıyoruz. Milletin derdi, hali ortada. Destek çıkılması lazım. Bu fiyatlar nereye kadar böyle gidecek? Devlet tarafından destek çıkılsa iyi olur."

"AÇLIKTAN ÖLDÜK, KİMSENİN HABERİ YOK"

Pazarda alışveriş yapan bir yurttaş ise "Her şey pahalı, zam üstüne zam. Millet ne yapacağını bilmiyor. Açlıktan öldük, kimsenin haberi yok. Nedir bu böyle? Zam, zam; fakirleri düşünmüyorsunuz" diye konuştu.

Hükümete seslenen yurttaş, "Millete böyle yapmasınlar. Hükümet vardır ama hükümete kimse karışmıyor. Nedir bu milletin derdi? Bizim halimiz Suriye gibi olacak" dedi.

"ALIM GÜCÜ YOK"

Pazar esnafı Mehmet Yubaşçı ise "Satışlar eskiye göre yarı yarıya düşmüş durumda. Müşteriler bayağı dert yanıyor. Alım gücü de yok, insanlar o yüzden şikayetçiler. Satışlar eskisine göre baya düşmüş. Bütün esnaf olarak geçim sıkıntısı çekiyoruz" diye konuştu.