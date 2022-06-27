Markette taciz iddiası: Dükkanı basıp darbettiler

27 Haziran 2022 Pazartesi, 12:53

Olay, geçen Cuma günü Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, markete alışveriş yapmak üzere gelen küçük kız çocuğu, işletme sahibi tarafından tacize uğradı.

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