Markette taciz iddiası: Dükkanı basıp darbettiler
Ümraniye’de dükkanına müşteri olarak gelen kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs, çocuğun babası tarafından darbedildi. Aldığı darbeler sonrası market sahibi kanlar içerisinde yere yığılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu.
Olay, geçen Cuma günü Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, markete alışveriş yapmak üzere gelen küçük kız çocuğu, işletme sahibi tarafından tacize uğradı.
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