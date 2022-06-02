Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon TL ceza
Marmara Denizi'ne asetik asit tahliye ederek, kirliliğe neden olan, kimyasal madde yüklü gemiye yönelik 19 milyon 57 bin 390 lira ceza uygulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı çevre denetim ekipleri, deniz kirliliği denetimleri konusunda yetkilendirilen kurumlarla birlikte Marmara Bölgesi'nde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 'Likit Port Dolfen Platformu'ndan Marmara Denizi’ne asetik asit tahliye ederek, kirliliğe neden olan, kimyasal madde yüklü gemi tespit edildi.
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