Marmara Denizi'ni kirleten gemiye 19 milyon TL ceza

02 Haziran 2022 Perşembe, 11:30

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı çevre denetim ekipleri, deniz kirliliği denetimleri konusunda yetkilendirilen kurumlarla birlikte Marmara Bölgesi'nde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 'Likit Port Dolfen Platformu'ndan Marmara Denizi’ne asetik asit tahliye ederek, kirliliğe neden olan, kimyasal madde yüklü gemi tespit edildi.

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