Sakarya'da denize gireceklere 'rip akıntısı' uyarısı
Sakarya'da 15 Haziran'da başlayacak cankurtaran hizmetine kadar denize gireceklere "rip akıntısına" karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle insanların sahillerde vakit geçirdiği belirtildi.
Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde cankurtaranlık hizmetlerine 64 personel ile 15 Haziran'da başlanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Personelimiz 4 jetski ve 1 zodyak bot ile toplamda 44 farklı kulede teyakkuzda olacak. Her yıl sahillerimizde birçok insanımızın boğulma tehlikesi geçirmelerine sebep olan, kum kayması olarak bilinen 'rip' akıntılarına karşı çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bu nedenle kötü senaryoyla karşılaşmamak için vatandaşlarımızın uyarılarımızı dikkate almalarını ve 15 Haziran'a kadar denize girmemeleri konusunda hassasiyetlerini bekliyoruz."
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