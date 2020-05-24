Marmaris plaj ve ana caddesinde şaşırtan görüntü

24 Mayıs 2020 Pazar, 16:51

Atatürk Caddesi'nde bulunan halk plajında beyaz rengi, uzun bacak ve gagasıyla bir kuşun kıyıda avlandığı görüldü. İlk defa halk plajında görünen kuşun, balıkçığiller kuş türlerinden olan 'Ak balıkçıl' olduğu öğrenildi. İnsanların bulunmadığı sessiz yerleri tercih eden bu türü görenler ilgiyle izledi. Sahilde dolaşarak avlanan Ak balıkçıl kuşu, bir süre sonra uçarak gözlerden kayboldu. Akbalıkçıl kuşun üç yıl önce şafak vakti yine aynı plajda kısa süre görüntülendiği ve sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Bir ilginç görüntüde Atatürk Caddesi Abdi İpekçi Parkı önünde yaşandı. Yetişkin bir kara kaplumbağası ana caddede yürüyerek dolaştı. Sıcaktan etkilenen kaplumbağa park halindeki bir aracın altına girdi.