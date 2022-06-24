Marmaris’te söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin etkisiz hale getirildiği alanların bir kısmı havadan görüntülendi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınında alevlerin etkisiz hale getirildiği alanların bir kısmı havadan görüntülendi.
Görüntülerde kömüre dönmüş ağaçlar ve kül yığınları yer aldı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınında durum iyiye giderken, alevlerin söndürüldüğü alanlar dron ile havadan görüntülendi.
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