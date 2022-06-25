Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi: Can yakan görüntüler
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da 20.00 sıralarında çıkan yangın bugün itibarıyla kontrol altına alındı. Görevlilerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken bir yandan da yanan hektarların havadan görüntüsü paylaşıldı.
Marmaris'te geçen yıl başlayan yangınlar binlerce dönüm orman alanını kül etmişti.
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