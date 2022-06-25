Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi: Can yakan görüntüler

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Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da 20.00 sıralarında çıkan yangın bugün itibarıyla kontrol altına alındı. Görevlilerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken bir yandan da yanan hektarların havadan görüntüsü paylaşıldı.

İHA
25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:53

Marmaris'te geçen yıl başlayan yangınlar binlerce dönüm orman alanını kül etmişti.

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