Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi: Can yakan görüntüler

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da 20.00 sıralarında çıkan yangın bugün itibarıyla kontrol altına alındı. Görevlilerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken bir yandan da yanan alanların havadan görüntüsü paylaşıldı.

25 Haziran 2022 Cumartesi, 13:12
Marmaris'te yanan alanlar havadan görüntülendi: Can yakan görüntüler
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Marmaris'te geçen yıl başlayan yangınlar binlerce dönüm orman alanını kül etmişti.

Yaz sezonunun başlamasıyla Marmaris'ten 20 Haziran 2022 tarihinde bir yangın haberi daha geldi.

5 gün süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bu sabah yaptığı açıklama ile 4 bin 500 hektarlık alanın yandığını söyledi.

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Görevlilerin hâlâ soğutma çalışmaları yaptığı alanda, herhangi bir olumsuzluğa karşı da teyakkuz halinde bekleniyor.

Günlerdir alevlerle boğuşan Marmaris'te ne kadarlık alanın yandığı sabah saatlerinin başlamasıyla havadan görüntülendi.

Görüntülerde yanan ağaçların kömüre dönüştüğü, zeminde ise gri bir kül tabakası kaldığı görüldü.


Marmaris orman yangını Bördübet
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