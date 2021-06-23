Maske takmayı reddetti! Sözleriyle hem şaşırttı, hem de gözaltına alındı
Bolu’da kentin en işlek caddesinde maske takmayı reddeden ve polis ekiplerine, "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen yurtta; gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi üzerinde maskesiz yürüyüş yapan Hülya G. isimli yurtta; uygulama yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis ekiplerinin ‘Neden maske takmıyorsunuz?’ diye sorduğu Hülya G., “Açık havada maske takmayı saçma buluyorum” şeklinde cevap verdi. Ekipler, maske takmayı reddeden Hülya G.’ye koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten bin 799 lira para cezası uyguladı.
CEZAYA RAĞMEN MASKE TAKMADI, GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, yapılan işlemin ardından Hülya G.’den yeniden maske takmasını istedi. Maske takmamakta ısrar eden yurttaş, “Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum. Bana da bu nasipse Allah’ın dilediği olur. Demek ki bu olması gerekiyormuş” dedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen maske takmayan Hülya G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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