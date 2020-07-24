Maske takmayı reddettiği için uçaktan indirilen yolcuya alkışlı tepki

24 Temmuz 2020 Cuma, 13:39

American Airlines Havayolları’na ait uçakta, bir yolcu koruyucu maske takmadığı için uçuş görevlileri tarafından uyarıldı. Uçuş görevlileri, maske takmayı reddeden kadından, uçaktan ayrılmasını istedi. Uçaktaki tartışma esnasında yolculardan birinin, ‘neden maske takmadığı’ sorusuna kadın, tıbbi bir rahatsızlığı olduğu için maske takamayacağı cevabını verdi.

Kadın uçağı terk ederken yolcular alkışlamaya başladı, kadın ise “İstediğiniz kadar alkışlayın” dedi. Olayı görüntüleyen yolcu basına yaptığı açıklamada, kadının uçağa binerken sürekli etrafındaki yolcularla tartıştığını ifade etti.