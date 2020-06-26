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Mavi benekli kaya balığı, Doğu Akdeniz'de ilk kez görüldü

İskenderun Körfezi’nde balıkçı ağlarına mavi benekli kaya balığı takıldı. Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği Başkanı ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, körfezde ilk kez görülen balığın ekonomik değerinin yüksek olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2020 Cuma, 15:59

İskenderun Körfezi’nde balık avına çıkan balıkçı Hakan Özcan'ın oltasına bölgede bugüne kadar hiç rastlanmayan bir tür balık takıldı. Özcan, ilk kez gördüğü balığın incelenmesi için Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği'ne teslim etti. Yapılan incelemede balığın İskenderun Körfezi'nde ilk kez görülen mavi benekli kaya balığı olduğu belirlendi.

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