Mavi benekli kaya balığı, Doğu Akdeniz'de ilk kez görüldü

26 Haziran 2020 Cuma, 15:59

İskenderun Körfezi’nde balık avına çıkan balıkçı Hakan Özcan'ın oltasına bölgede bugüne kadar hiç rastlanmayan bir tür balık takıldı. Özcan, ilk kez gördüğü balığın incelenmesi için Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği'ne teslim etti. Yapılan incelemede balığın İskenderun Körfezi'nde ilk kez görülen mavi benekli kaya balığı olduğu belirlendi.