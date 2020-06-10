Mavi bisikleti ölümüne neden oldu... 13 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
Bursa'da, yokuşta sürdüğü bisikletin gidonu, dengesini kaybedip düşmesi üzerine karnına saplanan Mehmet Kantar (13), hayatını kaybetti.
Olay, sabah, Gemlik'e bağlı Orhaniye Mahallesi Kumla Caddesi'nde meydana geldi. Yokuşta bisiklet süren Mehmet Kantar, dengesini kaybederek, düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kantar, götürüldüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Sokak ortasında eşini bıçakladı
- Korkunç ölüm! Mavi bisikleti ölümüne neden oldu
- Ücret vermek isteyen kadın kapısı açık minibüsten düştü
- Kahvehanede oturanların masasına 'yılan' düştü
- Çiçek Abbas repliği ile seslendi: Mahmut mu diyem?
- Annelerinin cenazesini almaya giderken vuruldular
- Ölen kedisi için ağıt yaktı
- Doktorlara bıçaklı ve demir çubuklu saldırı kamerada
- 'Döner vazgeçilmezim' diyenler bu habere dikkat!
- Ameliyatla ayrılan siyam ikizleri Türkiye'ye döndü