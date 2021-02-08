08 Şubat 2021 Pazartesi, 16:34

İstanbul’un ana meydanlarından biri olan Mecidiyeköy Meydanı yenileniyor. İBB Etüt Projeler ve Fen İşleri Daire Bakanlıkları ile İstanbul Planlama Ajansı'nın koordineli şekilde geliştirdiği Mecidiyeköy Meydan Kentsel Tasarımı Projesi, ilk etapta 7 bin 100 metrekarelik alanda yürütülecek. Çalışmalar tamamlandığında; meydan, oturma dinlenme alanları, sergi salonları ve yürüyüş yolları ile kentin yeni cazibe noktalarından biri haline gelecek. Projenin inşa sürecinin Haziran 2021’de tamamlanması planlanıyor.