Meclis'te gergin anlar: "Hay senin..."

08 Aralık 2021 Çarşamba, 13:33

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 bütçe görüşmeleri tartışmalar eşliğinde devam ediyor. Meclis'te dün ilginç anlar yaşandı. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında çıkan tartışma diğer vekillerin de katılmasıyla büyüdü.

Tartışma, TBMM Başkavekili Haydar Akar'ın müdahalesine rağmen sürdü.

Bu sırada Haydar Akar'ın ağzından "Hay senin" şeklinde bir ifade çıktı. Durumu fark eden Akar, elini ağzıyla kapattı.

Meclis'te yaşanan ilginç anlar ise kameralara yansıdı.