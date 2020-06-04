Mecliste yaşanan gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı
CHP'li vekil Alban, 3 ismin milletvekilliğinin düşürüldüğü karardan sonra mecliste yaşanan gerginliği cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından yaşanan olayları kaydetti.
3 muhalefet partisi mensubu vekilin milletvekilliği genel kurulda okunan tezkerenin ardından düşürülmüş, yaşanan gerginliğin ardından meclise ara verilmişti. Meclis’te AKP’li vekilller CHP’li ve HDP’li vekillerin protestosuna tepki gösterince tartışma çıkmıştı.
CHP Milletvekili Alban, yaşanan gergin anları ve muhalefetin protestolarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çekilen görüntülerde üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından atılan sloganlar da yansıdı. Meclis’te atılan sloganlarda, "Kahrolsun faşizm" ve "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" ifadeleri dikkat çekti.
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