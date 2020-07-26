Melek Mosso, Cumartesi Anneleri için söyledi

26 Temmuz 2020 Pazar, 13:21

Müzisyen Melek Mosso, söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan ‘Cumartesi Türküsü’nü Cumartesi Anneleri için seslendirdi. Cumartesi Anneleri, gözaltında katledilen ve kaybedilen çocuklarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması talebiyle sürdürdükleri eylemlerinin 800’üncü haftasına girdi. Mosso, Sezen Aksu’nun Cumartesi Anneleri’ne atfen bestelediği parçayı söyledi ve bugün Youtube kanalından yayınladı.