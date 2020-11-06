Menzilcilerin deprem sohbeti sosyal medyanın yeniden gündeminde

06 Kasım 2020 Cuma, 15:38

YouTube'a geçtiğimiz aylarda yüklenen bir video yeniden gündem oldu.

Menzil tarikatı üyelerinin sohbet ettiği, tarikatın bir ileri gelenlerinden Şemseddin Bektaşoğlu'nun toplantıya katılanlara Menzil lideri Şeyh Gavs’ın ‘kudretinden’ bahsettiği görülüyor.

Birgün'de yer alan habere göre videoda konuşan ve akıl almaz ifadeler kullanan Bektaşoğlu, Şeyh Gavs’ın, depreme “Sakinleş” dediğini ve böylece onu durdurduğunu iddia ediyor. Şahıs ayrıca “Allah bu seviyede olan herkesin duasını kabul ediyor” iddiasında bulunuyor ve şunları söylüyor:

‘ZELZELE KENDİ LİSANIYLA ONA CEVAP VERDİ’

“Halk korktu, telaş etti, sokağa çıktı. Bundan [Şeyhten]yardım istediler. Bu da zelzeleye doğru hitap etti; ‘ey zelzele’ dedi. ‘Sen Allah’ın bir mahlûkusun’ dedi. Allah’tan seni sakinleştirmesini dilerim’ dedi. ‘Sakinleş’ dedi. Zelzele kendi lisanı haliyle ona cevap verdi. Dedi ki; ‘Sana itaat olunmakla emrolundum’ dedi ve zelzele bitti. Keramat-i evliyayı [Şeyh Gavs’tan bahsediyor] baştan çıkaracak bir hadise daha. Allah’tan istiyor, kendi bir şey yapmıyor. ‘Yarabbi zelzeleyi durdur’ diyor, Allah da durduruyor. Aç sen de kanalları, duası makbul bir makama gel, Allah senin de dediğini yapsın. Allah bu seviyede olan herkesin duasını kabul ediyor işte, ortada.”

Bu sözlerin sahibi Şemseddin Bektaşoğlu'nun, geçmişte TRT'nin Ramazan programında konuk olarak yer aldığı da ortaya çıktı.