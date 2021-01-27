Meral Akşener, Doğu Türkistanlı kadını yayına çıkarınca TBMM TV yayını kesti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'i kürsüye çıkarınca TBMM televizyonu yayını kesti.
İYİ Parti Meral Akşener, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına ara vererek Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'iyi kürseye davet etti. Abduraşid'inin kürseye çıkması esnasında TBMM televiyonu, yayını kesti.
Kürsüye çıkan Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'in konuşması Akşenerin hesabından yayınlanmaya devam etti. Nursiman konuşmasında, "Kardeşlerimiz toplama kampında. Benim Türkiye'de bulunmam ailemin başına gelen zulmün nedeni. 4 senedir annemin bile sesini duyamadım. Beni canından çok seven babam ve kardeşlerimin nerede olduğunu bilmiyorum. Uygur gençleri köle olarak çalıştırılıyor, çocuklar anne ve babalarından koparılarak toplama kamplarda Çinli olarak yetiştiriliyorlar. Gerçekten sizin bu suskunluğunuz Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin silinmesine sebep olursa, ben nasıl inanırım ki insan haklarının olduğuna. Nasıl inanırım ki Müslüman ve Türklerin kardeş olduğuna. Bu zulme hep birlikte bir dur dememizi istiyorum" dedi.
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