Meral Akşener, esnaf turunda: Bıktık, yıldık, yeter...

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara'daki Tunalı Hilmi Caddesi'nde ziyaret ettiği bir gözlükçü, “Bana 5-6 bin TL elektrik parası geliyor. Ben, sadece elektrik parasına, kiraya çalışıyorum. Elektriğimi ödemezsem elektriğimi kesiyorlar. Bir ay gecikti diye bana kesme ihbarnamesi geliyor. Ben ne yapabilirim başkanım, söyler misiniz? Ben nasıl yetiştireceğim? Yeter, bıktık bu hükümetten. Bıktık, yıldık. Yeter. Oturup konuşmayı biliyor. ‘Bir problem yok, en ufak bir ekonomik sorun yok’ deniyor. Başkanım, nasıl yok? Bu, uzayda mı yaşıyor” dedi.

ANKA
05 Temmuz 2022 Salı, 18:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerini bugün Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürdürdü.

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Meral Akşener İyi Parti Esnaf çankaya Ankara

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