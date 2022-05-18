Meral Akşener'den Saray'a: 'Tutunacakları tek bir dal kaldı...'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:46

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki haftalık olağan grup toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına, AKP tarafından 'millet bahçesi' yapılmak istenen ve iş makinelerinin resmen girdiği Atatürk Havalimanı ile başlayan Akşener, "Bizler 19 Mayıs haftasında Atatürk Havalimanı'na dozerleri sürenlere inat, onun Türkiye için ortaya koyduğu büyük vizyonu hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

