Mercimek üreticisi zor durumda

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 12:38

Kuraklık, Türkiye'nin tahıl deposu olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mercimek üreticilerini de vurdu. Ürün alamadıklarını söyleyen çiftçiler, bölgede afet ilan edilmesini bekliyor.

Kırmızı mercimek üretiminin yaklaşık yüzde 75’nin karşılandığı bölgede kuraklık nedeniyle, erken hasada başlayan üreticiler, elde ettikleri rekoltenin iyi olmadığını, aldıkları ürünün masraflarını bile karşılamayacağını söyledi.

DESTEK OLMAZSA SENEYE EKİM TEHLİKEDE

Batmanlı çiftçilerden Sadık Ataç, yaklaşık 500 dönüm mercimek ektiğini ve hasada erken başlamak zorunda kaldığını belirtti. 500 dönüm tarlayı ekebilmek için kredi çektiğine dikkat çeken Ataç, nisan ayından umutlu olduklarını fakat yağışların olmaması nedeni ile zor durumda kaldıklarını anlattı. Ataç, "Mercimek bu yıl iyi değil. Ektiğimiz tohumun karşılığını dahi alamayız. Bugün 120 bin TL masrafın 100 bin TL'sini geri alabilirsek ne mutlu bize. Afet bölgesi ilan edilirse ve destekler verilirse seneye ürün ekebiliriz aksi durumda ürün ekmemiz zorlaşacak" dedi.

Bir başka mercimek üreticisi çiftçi Mehmet Emin Ferman da bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğine vurgu yaparak zararlarının karşılanması gerektiğini, aksi durumunda seneye mercimek ekemeyeceklerini ve çiftçinin borç içinde kalacağını vurguladı.

MERCİMEK ÜRETİMİ AZALIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 çalışma raporuna göre 2019 yılında kırmızı mercimeğin yüzde 39’u 950 bin dekar ile Şanlıurfa’da, yüzde 26’sı 632 bin dekar ile Diyarbakır’da, yüzde 11’i ise 277 bin dekar ile Mardin’de üretildiği tespiti bulunurken Türkiye’de 2019 yılında kırmızı mercimek üretiminin yüzde 33’ü 103 bin ton ile Diyarbakır’da, yüzde 29,4’ü 91 bin ton ile Şanlıurfa’da, yüzde 13’ü ise 40 bin ton ile Mardin’de gerçekleştirildiği kayıtlara geçti.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre; Türkiye’de 2017 yılında 400 bin ton olan kırmızı mercimek üretimi 2020’de 321 bin tona geriledi.