Merih Demiral’ın canlı yayınında Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!

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Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Merih Demiral'ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında Türkçe küfür etti.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2021 Perşembe, 15:29

Juventus, Atalanta’yı 2-1 yenerek, İtalya Kupası’nı kazandı. Juventuslu oyuncular, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle kupayı kazanmanın coşkusunu yaşadı.

Şampiyonluk maçı sonrası Merih Demiral’ın Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Cristiano Ronaldo yayında 'o…pu çocuğu' diyerek küfür etti. Ronaldo’nun bu küfrüne şaşıran Merih Demiral, canlı yayını Ronaldo’dan uzaklaşarak devam ettirdi. 

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