'Kişi halka mal olmuş biri olduğundan' küfür "kaba söz" sayıldı

22 Nisan 2021 Perşembe, 11:21

TBMM 18. ve 19. dönem milletvekillerinden Mahmut Alınak, Facebook'taki Mahmut Alınak isimli sayfada yer alan bir paylaşımda kendisine "S.. git lan" şeklinde hakaret içerikli bir yorumda bulunulduğunu belirterek şüpheliden şikayetçi oldu.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmut Alınak'ın "Kamuya mâl olmuş kişi olduğu" gerekçesiyle hakaret suçunun oluşmadığını belirtti.

TBMM 18. dönem Kars, 19. dönem Şırnak milletvekili olan avukat ve yazar Mahmut Alınak, Facebook'ta Mahmut Alınak isimli sayfada yer alan bir paylaşıma ilişkin kendisinin kastedildiğini belirterek "S.. git lan" şeklinde hakaret içerikli yorumda bulunulduğu gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

"KİŞİ HALKA MÂL OLMUŞ BİRİ OLDUĞUNDAN DOLAYI EYLEM HAKARET DEĞİL KABA SÖZ..."

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili, "Müştekinin 18. ve 19. dönem milletvekili olması nedeniyle kamuya mâl olmuş kişi olduğu, kendisine yönelik eylemin eleştiri sınırını aşan, küçültücü ve hakaret niteliğinde olmayıp nedeniyle kendisine yönelik eylemin kaba söz olarak değerlendirilebileceği ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle soruşturmaya devam olunamayacağı" gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

Mahmut Alınak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından söz konusu kararın görselini paylaşarak yaptığı açıklamada "Savcı, Kürtlere ve muhaliflere küfür etmek serbest, demiş oluyor. Hukuk tarihine geçecek kara bir leke" dedi.