Merkez Bankası'nın kararı canlı yayında şok etkisi yarattı: "Off çok yüksek"
Merkez Bankası'nın dün açıkladığı 'faiz' kararı, Habertürk canlı yayınında şaşkınlığa neden oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının canlı olarak takip edildiği programda, açıklanan karar sonrası stüdyodaki sunucuların tepkileri dikkat çekti.
Habertürk televizyonundaki programın sunucusu Ebru Baki'nin 200 baz puan indirim yapılmasını ve doların 9,50 sınırına dayanmasını söylemesiyle, konuklar büyük şaşkınlık yaşadı. Baki, faizin yüzde 16'ya düşürülmesine "Off çok yüksek" diyerek tepki gösterdi. Baki'nin doların 9,50'ye dayanmasını söylemesiyle konukların şaşkınlıkları daha da arttı.
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...