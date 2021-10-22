Merkez Bankası'nın kararı canlı yayında şok etkisi yarattı: "Off çok yüksek"

22 Ekim 2021 Cuma, 09:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının canlı olarak takip edildiği programda, açıklanan karar sonrası stüdyodaki sunucuların tepkileri dikkat çekti.

Habertürk televizyonundaki programın sunucusu Ebru Baki'nin 200 baz puan indirim yapılmasını ve doların 9,50 sınırına dayanmasını söylemesiyle, konuklar büyük şaşkınlık yaşadı. Baki, faizin yüzde 16'ya düşürülmesine "Off çok yüksek" diyerek tepki gösterdi. Baki'nin doların 9,50'ye dayanmasını söylemesiyle konukların şaşkınlıkları daha da arttı.



