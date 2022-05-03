Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ek hizmet binasında yangın çıktı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ek hizmet binasındaki bir ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan binanın A bloğundaki Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Park Bahçeler Proje Şube Müdürlüğüne ait ofiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İçerisinde kimsenin bulunmadığı ofisteki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Video Haberler
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Karadeniz'de patlama sesiyle gelen mayın tedirginliği
- İstanbul'da 97 düzensiz göçmen yakalandı
- Sosyal medyada yayın yaparken 'fırına' girdi
- Kiracı olarak girdiği evi soydu
- Bakanlık zeytin yönetmeliğini savundu
- Bursa’da korkutan yangın!
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- Avcılar'da atık deposunda korkutan yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- Sedat Peker, Erdoğan ile helalleşme videosu çekecek mi?
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Hakaretin perde arkası
- Özel'den, Turan'a çok sert yanıt
- Verilen sözleri hatırlattı, Erdoğan'a yüklendi
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- O sözlere açıklama geldi
- AKP'li Bülent Turan muhalefeti hedef aldı