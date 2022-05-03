Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ek hizmet binasında yangın çıktı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ek hizmet binasındaki bir ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

dha
03 Mayıs 2022 Salı, 16:18

Mersin'in Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan binanın A bloğundaki Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Park Bahçeler Proje Şube Müdürlüğüne ait ofiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İçerisinde kimsenin bulunmadığı ofisteki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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