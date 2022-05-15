Mersin'de acı olay! Bayramda kaybolan çobanın cansız bedeni bulundu

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Mersin'de bayramda kaybolan ve 12 gündür aranan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cansız bedeni bulundu. Saat'in ölümüyle ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü bildirildi.

IHA
15 Mayıs 2022 Pazar, 10:02

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/mersinde-aci-olay-bayramda-kaybolan-cobanin-cansiz-bedeni-bulundu-1936049


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