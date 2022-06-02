Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü

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Mersin’in Tarsus ilçesinde mahalleden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait kanaldaki su, kırmızı renge büründü.

İHA
02 Haziran 2022 Perşembe, 10:51

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait kanaldaki su, bilinmeyen nedenle bir süre kırmızı renge büründü.

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Mersin su kirliliği DSİ

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