Tarsus Şehir Tiyatrosu’ndan Ankara’da ‘Ezop’ rüzgarı

27 Mart 2022 Pazar, 17:11

14. Ankara ETHOS Uluslararası Tiyatro Festivali, Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun “Ezop” oyununa ev sahipliği yaptı. Brezilyalı tiyatro eleştirmeni Guilherme Figueiredo’nun yazdığı “Ezop”, MÖ 6. yüzyıldan bugünlere her kuşağa öğütler aşılayan Ezop Masalları’nın yaratıcısı Ezop’un, kölelikten özgürlüğe giden mücadelesini konu ediniyor. Büyük bir ilgi ile izlenen oyun izleyicilerden tam not aldı. Oyuna, Ankara Tarsuslular Derneği (TADER) Başkanı Semih Özsu, dernek üyeleri ve çok sayıda Ankaralı tiyatrosever katıldı. Festival geleneği olarak oyun sonunda kısa bir söyleşi de yapılan temsil Başkentli izleyiciden tam not aldı.

EKİP RUHU

Oyun yönetmeni Nihat Çapar katılımcılara teşekkür ederek, “Kıymetli izleyiciler size Tarsus Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan’ın selamını getirdim. Kendisinin Tiyatroya, sanata ve sanatçıya verdiği büyük önem ile kültür sanat faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Bugün burada olmaktan bu festival ile siz değerli izleyicilerle Ezop oyunumuzu buluşturmaktan büyük onur duyduk” dedi.

TADER Başkanı Semih Özsu da “Ankara’da yaşayan Tarsuslular olarak bugün burada Ezop rüzgarını yeniden yaşadık. Çok kıymetli hemşerilerimiz, siz değerli Ankaralılarla bu güzel oyunu buluşturdu” diye konuştu.

Festivalin Komite Başkanı Hakan Serhan Sarıkaya ise, “Bu güzel ekibi festivalimizde görmek bizleri onurlandırdı. En çok izleyiciye ulaşan festival oyunlarımızdan biri oldu. Coşkulu alkışlar gösteriyor ki, gerçekten oyuncusundan ışıkçısına, rejisine dekorcusuna kadar muhteşem bir ekip ruhu var” ifadelerini kullandı.