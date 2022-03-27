Tarsus Şehir Tiyatrosu’ndan Ankara’da ‘Ezop’ rüzgarı
Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 14. Ankara ETHOS Tiyatro Festivali’nde “Ezop” oyunuyla Ankaralı tiyatro severlerle buluştu.
14. Ankara ETHOS Uluslararası Tiyatro Festivali, Tarsus Şehir Tiyatrosu’nun “Ezop” oyununa ev sahipliği yaptı. Brezilyalı tiyatro eleştirmeni Guilherme Figueiredo’nun yazdığı “Ezop”, MÖ 6. yüzyıldan bugünlere her kuşağa öğütler aşılayan Ezop Masalları’nın yaratıcısı Ezop’un, kölelikten özgürlüğe giden mücadelesini konu ediniyor. Büyük bir ilgi ile izlenen oyun izleyicilerden tam not aldı. Oyuna, Ankara Tarsuslular Derneği (TADER) Başkanı Semih Özsu, dernek üyeleri ve çok sayıda Ankaralı tiyatrosever katıldı. Festival geleneği olarak oyun sonunda kısa bir söyleşi de yapılan temsil Başkentli izleyiciden tam not aldı.
EKİP RUHU
Oyun yönetmeni Nihat Çapar katılımcılara teşekkür ederek, “Kıymetli izleyiciler size Tarsus Belediye Başkanımız Dr. Haluk Bozdoğan’ın selamını getirdim. Kendisinin Tiyatroya, sanata ve sanatçıya verdiği büyük önem ile kültür sanat faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Bugün burada olmaktan bu festival ile siz değerli izleyicilerle Ezop oyunumuzu buluşturmaktan büyük onur duyduk” dedi.
TADER Başkanı Semih Özsu da “Ankara’da yaşayan Tarsuslular olarak bugün burada Ezop rüzgarını yeniden yaşadık. Çok kıymetli hemşerilerimiz, siz değerli Ankaralılarla bu güzel oyunu buluşturdu” diye konuştu.
Festivalin Komite Başkanı Hakan Serhan Sarıkaya ise, “Bu güzel ekibi festivalimizde görmek bizleri onurlandırdı. En çok izleyiciye ulaşan festival oyunlarımızdan biri oldu. Coşkulu alkışlar gösteriyor ki, gerçekten oyuncusundan ışıkçısına, rejisine dekorcusuna kadar muhteşem bir ekip ruhu var” ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- İzmir Şehir Tiyatroları üç oyunuyla sahnede
- Usta oyuncu Oya Başar, 'Plastik Aşklar' oyunuyla yeniden sahnede
- Tiyatro sanatçısı Poyraz Deniz Genç, 'Moira'nın Gece Döngüsü' oyunuyla iki ödül aldı
Video Haberler
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
- Ukrayna'dan tahliye edilen yetim çocuklar Türkiye'de
- Göçükte ölen işçi toprağa verildi
- Fırtınada uçan şemsiyenin ile birlikte böyle sürüklendi
- 12 katlı binanın 11'inci katında yangın çıktı
- Kayıp Şeyma'nın cansız bedeni ırmak kenarında bulundu
- Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan tarihi konuşma
- Pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yakılan anız ateşi kontrolden çıktı, ormana sıçradı
- Hindistan orta menzilli füze test etti
- TFF'den Burak Elmas'a yanıt: Hayal ürünü
- Ataması yapılmayan öğretmenlerden Ankara'da eylem
- Cam silerken 5'in kattan düştü
- Orman yangını köylüleri harekete geçirdi
- Uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı
- 'Büyük bir sınavın eşiğindeyiz, 2023 geliyor'
- Okula tabanca ve tüfekle gelen öğrenci için karar
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı