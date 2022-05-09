Mersin'de korkunç kaza: Müzik grubu solisti hayatını kaybetti

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Mersin'in Mut ilçesinde hafif ticari araç ile taksinin çarpışması sonucu bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz (19) öldü, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:43

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.S. yönetimindeki 42 AJV 05 plakalı hafif ticari araç ile S.D. yönetimindeki 33 T 8011 plakalı taksi bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı.


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