Meteoroloji duyurdu: İstanbul'da 5 günlük kar yağışı haritaya yansıdı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmini raporunu yayımladı. 5 günlük uyarı haritalara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminine göre, soğuk ve yağışlı hava geri geliyor.
İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.
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