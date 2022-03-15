Meteoroloji duyurdu: İstanbul'da 5 günlük kar yağışı haritaya yansıdı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmini raporunu yayımladı. 5 günlük uyarı haritalara yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 15:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık son tahminine göre, soğuk ve yağışlı hava geri geliyor.

İstanbul'da perşembe günü beklenen yağmur cuma günü yerini kara bırakacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da Cuma gününden Salı gününe kadar kar yağışı bekleniyor.

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