Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 10:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam Ankara, Çankırı, Bolu ve Kırıkkale çevrelerinde, yarın (Çarşamba) İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz ve Giresun ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında bu gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA VALİLİĞİ DE UYARDI

Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 10°C, 22°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Mersin dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) Adana ile Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın batı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde bu akşam ilk saatlerde, İç Anadolu’nun doğusunda ise yarın (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklarla yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı