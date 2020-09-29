Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da sel ve dolu yağışı
İstanbul'da dolu yağışı sokakları beyaza bürürken Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öte yandan Boğaz'ın üstündeki kara bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.
BOĞAZ'IN ÜSTÜNDE KARA BULUTLAR
İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğazı kaplayan bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.
DOLU YAĞIŞI SOKAKLARI BEYAZA BÜRÜDÜ
Sağanak yağmur yağışla birlikte dolu da yağdı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur ve dolu ise kameralara yansıdı.
İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞININ ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN GÖRÜNTÜLER
Şiddetli dolu yağışından korunmaya çalışan yurttaşların zor anları ise kameraya yansıdı.
Video Haberler
- Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil
- Korkunç an kamerada! 14 yaşındaki Halilcan'ın feci ölümü
- Kalp hastaları için koronavirüs uyarısı!
- İstanbul'da sel ve şiddetli dolu yağışı
- Prof. Dr. Aksakal'dan çok önemli koronavirüs uyarısı!
- 3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, serbest bırakıldı!
- Kameralar kayıttaydı... Kayseri'de skandal görüntüler!
- Beykoz’da komşular arasındaki kavganın yeni görüntüleri
- Yer: Sivas... Kokusuna aldırmadan kana kana içiyorlar
- Adana'da dehşet anları! Film gibi izlediler