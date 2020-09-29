Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da sel ve dolu yağışı

29 Eylül 2020 Salı, 12:33

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Arnavutköy'de başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.



BOĞAZ'IN ÜSTÜNDE KARA BULUTLAR

İstanbul Boğazı'nın üstünü kara bulutlar sardı. Boğazı kaplayan bulutlar Eminönü Sahili'nden görüntülendi.





DOLU YAĞIŞI SOKAKLARI BEYAZA BÜRÜDÜ

Sağanak yağmur yağışla birlikte dolu da yağdı. İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur ve dolu ise kameralara yansıdı.





İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞININ ŞİDDETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN GÖRÜNTÜLER

Şiddetli dolu yağışından korunmaya çalışan yurttaşların zor anları ise kameraya yansıdı.













