Metroda 19.23’te okunan İstiklal Marşı’na yolcular böyle eşlik etti
Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı dolayısıyla İstanbul’daki metroların hoparlöründen saat 19.23’te okunan İstiklal Marşı’na yolcular da ayağa kalkarak eşlik etti.
Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yılı kutlamaları kapsamında İstanbul’daki toplu taşıma araçlarının hoparlöründen saat 19.23’te İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada metroda bulunan vatandaşlar duyarlılık örneği göstererek, ayağa kalkıp hareket halindeki metronun içinde İstiklal Marşı’na eşlik etti. Marşın bitiminde yolcular alkışlarla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
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