Metroya maskesiz bindi, "Özel harekâtçıyım" dedi
Bursa’da metroya binen şahıs, kendisini ikaz edenlere özel harekâtçı olduğunu söyledi. Maske takmamakta direnen şahıs, yurttaşlar tarafından metrodan indirilerek, güvenlik görevlilerine teslim edildi.
Olay dün Acemler-Kestel metro hattında meydana geldi. Özel harekâtçı olduğunu öne süren bir kişi, trene bindikten sonra maskesini takmadı. Bunun üzerine kendisini uyaran ve polise ihbar edeceğini söyleyen yurttaşlara, "Özel harekâtçıyım. Polis çağırsan ne olur" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine bir yurttaş, "Ben de yüzbaşıyım" diye tepki gösterdi. İki durak sonra istasyonun güvenlik görevlilerine bilgi verildi. Güvenlik görevlileri kapıda şahsı bekledi. Yolculuk süresi boyunca maskesini takmamakta direnen şahıs, iki durak sonra yurttaşlar tarafından vagondan indirilerek güvenlik görevlilerine teslim edildi. Yaşanan olay vagonda bulunan bir yolcu tarafından ân be ân kaydedildi.
Video Haberler
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
- TEM'de makas kazası kamerada
- Canlı yayında skandal sözler: Bayan mülteciler...