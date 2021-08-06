Metroya maskesiz bindi, "Özel harekâtçıyım" dedi

06 Ağustos 2021 Cuma, 15:10

Olay dün Acemler-Kestel metro hattında meydana geldi. Özel harekâtçı olduğunu öne süren bir kişi, trene bindikten sonra maskesini takmadı. Bunun üzerine kendisini uyaran ve polise ihbar edeceğini söyleyen yurttaşlara, "Özel harekâtçıyım. Polis çağırsan ne olur" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine bir yurttaş, "Ben de yüzbaşıyım" diye tepki gösterdi. İki durak sonra istasyonun güvenlik görevlilerine bilgi verildi. Güvenlik görevlileri kapıda şahsı bekledi. Yolculuk süresi boyunca maskesini takmamakta direnen şahıs, iki durak sonra yurttaşlar tarafından vagondan indirilerek güvenlik görevlilerine teslim edildi. Yaşanan olay vagonda bulunan bir yolcu tarafından ân be ân kaydedildi.