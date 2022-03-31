Mezarlıkta silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu
Kayseri'de yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Esma Bal (40), tabancayla mezarlıkta vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Olay, Melikgazi ilçesindeki Asri Mezarlık 5'inci Kapı'da meydana geldi. Temizlik çalışması yapan mezarlık çalışanları tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yatan bir kadın buldu. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından tabancayla vurulmuş kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kadının dün kayıp başvurusu yapılan Esma Bal olduğunu tespit etti. Polis, yakınının mezarına geldiği tahmin edilen kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Evli olduğu öğrenilen kadın, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- Mezarlıkta silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu
- Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
- 'Scooter'lar sinir krizi geçirtti
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
- Pandemide 42 diş hekimi hayatını kaybetti
- Ankara'da vatandaş da esnaf da dertli
- Arabanın motoruna yuva yapan kediler serviste çıkarıldı
- Bir parti daha kuruluyor
- İYİ Parti'de bundan sonra ne olacak?
- 'Pencereleri ve kapıları sıkı sıkı kapatın'
En Çok Okunan Haberler
- Vedat Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması
- JP Morgan'dan faiz öngörüsü
- Adaletin izinde Türkiye paneli yapılacak
- Ünal Aysal'ın başkanlık kararı belli oldu!
- Muğla'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
- Las Vegas Formula 1'e geri döndü!
- İBB, Talat Paşa Konağı için harekete geçti
- Tekirdağ'da fabrika yangını!
- Mezarlıkta silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu
- TCMB'nin rezervlerinde gerileme