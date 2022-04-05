MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, "parti politikalarına aykırı açıklamaları" gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2022 Salı, 16:46

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'li Ersoy için "Basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" açıklaması yaptı.

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