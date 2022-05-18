Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü

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İstanbul Ümraniye’de mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yoğun dumanı gören yurttaşlar sokağa döküldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:50

Yangın, Ümraniye Alemdağ Caddesi İstiklal Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir mobilya atölyesinin bodrum katı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden yurttaşlar itfaiyeye haber verdi.

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