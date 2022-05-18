Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:50

Yangın, Ümraniye Alemdağ Caddesi İstiklal Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Bir mobilya atölyesinin bodrum katı henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden yurttaşlar itfaiyeye haber verdi.