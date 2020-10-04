Mola veren otobüse tekrar binmek isteyen genç feci şekilde can verdi

04 Ekim 2020 Pazar, 17:32

İddiaya göre, mola veren otobüse tekrar binmek isteyen T.İ isimli genç, koşarak otobüse yetişmek isterken D100 karayolunda seyir halinde olan diğer araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından güvenlik güçleri D100 karayolunda güvenlik tedbirleri aldı. T.İ.'nin cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.