Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk kamerada
Bilecik'te motosiklet üzerine yatarak ilerleyen şahsın tehlikeli yolculuğu anbean kaydedildi.
Alınan bilgilere göre, isimi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, Bilecik-Gölpazarı Yolu Yolu Kayabeli mevkiinde aracının üzerine yatarak yolculuk yapması kazaya davetiye çıkardı. Plakası öğrenilemeyen motosiklet üzerindeki bu tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen bir otomobil sürücüsü tarafından anbean kaydedilirken, bu hareket tepkilere neden oldu.
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