Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk kamerada

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 14:25

Alınan bilgilere göre, isimi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, Bilecik-Gölpazarı Yolu Yolu Kayabeli mevkiinde aracının üzerine yatarak yolculuk yapması kazaya davetiye çıkardı. Plakası öğrenilemeyen motosiklet üzerindeki bu tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen bir otomobil sürücüsü tarafından anbean kaydedilirken, bu hareket tepkilere neden oldu.