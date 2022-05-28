Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir’e (21) çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir yaşamını yitirdi.

DHA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:32

Kaza, gece saatlerinde, Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. Tunçkan Serdar Şendur’un kontrolünü yitirdiği 34 BJT 038 plakalı motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da Enes Özdemir’e çarptı.

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