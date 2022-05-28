Motosiklet, yayaya çarptı: 2 ölü
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Tunçkan Serdar Şendur (48) motosikletle yol kenarında yürüyen Enes Özdemir’e (21) çarptı. Kazada, Şendur ve Özdemir yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde, Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. Tunçkan Serdar Şendur’un kontrolünü yitirdiği 34 BJT 038 plakalı motosiklet, yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da Enes Özdemir’e çarptı.
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