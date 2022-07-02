Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı; o anlar kamerada

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:00

Olay, saat 06.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi Ankara Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, 16 AUS 758 plakalı motosikleti yüzüstü yatarak kullandı.

Trafiğin tehlikeye düşürüldüğü bu anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Seyir halindeki minibüslerin arasından ilerleyen motosikletliye, bazı sürücüler ise korna çalarak tepki gösterdi.

