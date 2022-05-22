Motosikletin çarptığı hemşire Elif Yılmaz hayatını kaybetti

22 Mayıs 2022 Pazar, 15:49

Kaza, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Melih İ. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Elif Yılmaz’a (47) çarptı. Kazada sürücü ile Elif Yılmaz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Elif Yılmaz’ı Nevşehir Devlet Hastanesi’ne, sürücüyü ise özel hastaneye kaldırdı.

Haberin devamı...