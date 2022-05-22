Motosikletin çarptığı hemşire Elif Yılmaz hayatını kaybetti

22 Mayıs 2022 Pazar, 15:44

Kaza, dün akşam saatlerinde Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Melih İ. yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan hemşire Elif Yılmaz’a (47) çarptı. Kazada sürücü ile Elif Yılmaz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Elif Yılmaz’ı Nevşehir Devlet Hastanesi’ne, sürücüyü ise özel hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk annesi Elif Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Melih İ.’nin ise, hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Yılmaz, için görev yaptığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. 23 yıllık hemşire Yılmaz için yapılan törene mesai arkadaşları ile yakınları katıldı.

Yılmaz'ın eşi Yüksel Yılmaz, taziyeleri kabul etti. Hastanedeki törenin ardından 2 çocuk annesi Yılmaz'ın cenazesi memleketi Kars'a gönderildi.