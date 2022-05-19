MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Altı gün önce Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde havan saldırısı sonrası yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel bugün sabah saatlerinde şehit oldu.
“Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’nde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur”
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