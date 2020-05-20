Müftülükten cami hoparlöründen çalınan 'Çav Bella' şarkısına ilişkin açıklama
İzmir Müftülüğü, cami hoparlöründen çalınan Çav Bella şarkısıyla ilgili açıklama yaptı.
İzmir İl Müftülüğü, Çav Bella şarkısının İzmir'deki camilerde çalınmasına ilişkin görüntüler hakkında açıklama yaptı.Cami hoperlöründen çalınan şarkıya ilişkin yapılan açıklamada, "Merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir" denildi.
İzmir İl Müftülüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İzmir Emniyeti'nin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Video Haberler
- Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
- Kayyımları protesto eden HDP'lilere gözaltı
- Kılıçdaroğlu, '500 bin TL'lik rüşvet' iddiasını sordu
- Müftü yardımcısından 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler!
- Karpuz maskesiyle böyle soygun yaptılar!
- Beyzbol topu büyüklüğünde oluk oluk yağdı
- Amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu
- Farklı göz rengine sahip kedi fenomen oldu
- İstiklal Caddesi’nde korkutan kalabalık!