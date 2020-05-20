Müftülükten cami hoparlöründen çalınan 'Çav Bella' şarkısına ilişkin açıklama

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 22:19

İzmir İl Müftülüğü, Çav Bella şarkısının İzmir'deki camilerde çalınmasına ilişkin görüntüler hakkında açıklama yaptı.Cami hoperlöründen çalınan şarkıya ilişkin yapılan açıklamada, "Merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir" denildi.

İzmir İl Müftülüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İzmir Emniyeti'nin konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.