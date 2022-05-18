Muğla'da tarım ve hayvancılık tesisinde yangın

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Muğla'nın Milas ilçesinde tarım ve hayvancılık tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saat süre çabası ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında tonlarca saman ve yem kül oldu.

DHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:58

Dün saat 17.30 sıralarında Milas'ın Yaşyer Mahallesi'nde bulunan tarım ve hayvancılık tesisinde yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Saman balyalarının tutuşmasıyla hızla yayılan alevler tüm tesisi kapladı. İhbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken diğer tarafıtan tesiste bulunan yem ve samanlar alevlerden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

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