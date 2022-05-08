Muharip Gaziler Derneği’ne giren hırsız: Hayat pahalılığından yaptım

08 Mayıs 2022 Pazar, 09:35

Edirne Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’ndeki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi’ne 2 gün önce binanın arka penceresinden giren şüpheli, güvenlik kamerası kablolarını kesip kamerayı kırdıktan sonra bilgisayar, televizyon ve içinde önemli evrakın olduğu kasayı çaldı. Gaziler, dernekte yaklaşık 2 ay arayla 2’nci kez yaşanan hırsızlık nedeniyle üzüldüklerini ifade etti.

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