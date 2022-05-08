Muharip Gaziler Derneği’ne giren hırsız: Hayat pahalılığından yaptım

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Muharip Gaziler Derneği'ne girip televizyon ve bilgisayarı çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin, "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna G.E., "Alkol aldım, hatırlamıyorum. Hayat pahalılığından yaptım" karşılığını verdi. Adliyeye sevk edilen G.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
08 Mayıs 2022 Pazar, 09:35

Edirne Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi’ndeki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi’ne 2 gün önce binanın arka penceresinden giren şüpheli, güvenlik kamerası kablolarını kesip kamerayı kırdıktan sonra bilgisayar, televizyon ve içinde önemli evrakın olduğu kasayı çaldı. Gaziler, dernekte yaklaşık 2 ay arayla 2’nci kez yaşanan hırsızlık nedeniyle üzüldüklerini ifade etti.

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