Muharrem İnce'den Lozan tepkisi!

19 Eylül 2020 Cumartesi, 12:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Geçmişteki anlaşmaları büyük başarı öyküsü diye ders kitaplarında ilkokulda anlatmaya çalıştılar bizlere ama maalesef işte görüyoruz" ifadeleri büyük tepki toplamıştı.



Muharrem İnce başlattığı ‘Memleket Hareketi’ kapsamında Artvin'in Borkça'da ilçesini ziyaret etti.

İnce, "Adaları Lozan'da 1923'te İsmet Paşa'nın verdiğini söyleyecek kadar cahil ve yalancılar. Neden cahil ve yalancılar? Adaları padişah verdi 1912'de Lozan'ın Uşi semtinde verdiler. 1912'de Atatürk daha binbaşıydı. Bu bir yalan bu bir sahtekarlık, bu bir cahillik! Eğer bunlar dolardan Avro'dan, betondan, ranttan, imardan zaman bulsalardı. Biraz kitap okusalardı bu cehaletleri ortaya çıkmazdı. Bunlar eğer dolardan, Avro'dan, ranttan fırsat bulup biraz kitap okusalardı bu kadar harama yanaşmazlardı. 14.yy'da İbni Haldun'un yazdığı Mukaddime'yi okusalardı devleti bu kadar kötü yönetmezlerdi. İbni Haldun diyor ki 'Vergi ne kadar az olursa o bölgede üretim daha fazla olur, devleti yönetmek de daha kolay olurdu'. Bunlar Mızraklı İlmahal'i okumuş, ne Mukaddime'yi okumuş, ne de Nutuk'u okumuş. Nutuk'u da okusalardı görürlerdi ki bunların hepsi yalandır." ifadelerini kullandı.